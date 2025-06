Malore improvviso morto bambino di 11 anni

A scoprire il corpo sono stati i genitori, che hanno poi tentato di rianimare il ragazzo per poi chiamare i soccorsi. Ogni tentativo è stato vano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto bambino di 11 anni

Leggi anche Amalfi, bimbo di 5 anni colpito da malore improvviso a scuola: trasferito d’urgenza al Santobono - Attimi di panico ad Amalfi per un bimbo di 5 anni, Francesco, colpito da un malore improvviso a scuola.

Approfondimenti da altre fonti

Morte improvvisa di un bambino di 11 anni a montecorvino pugliano, autopsia per chiarire le cause

Segnala gaeta.it: Un bambino undicenne è stato trovato morto a Montecorvino Pugliano; i carabinieri indagano e la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre la comunità esprime cordoglio.

Trovato morto sotto la doccia a 11 anni: Ruben Lamberti colpito da un malore, disposta l'autopsia

msn.com scrive: Un bambino di 11 anni, Ruben Lamberti, è stato trovato senza vita mentre faceva la doccia nella sua abitazione a Montecorvino Pugliano, in provincia ...

Tragedia a Montecorvino Pugliano: bambino di 11 anni trovato morto in casa

Riporta infocilento.it: Dramma a Montecorvino Pugliano: un bambino di 11 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. L'ipotesi iniziale è un malore improvviso ...