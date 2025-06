Maggiolata Lucignanese | trionfa Via dell' Amore vince un' intera comunità

La Maggiolata Lucignanese si conferma un evento da non perdere! Con il Grifo d'Oro a Via dell'Amore, l'intera comunità dimostra che l'unione fa la forza. La piazza esplode di gioia, ma i riflettori sono già puntati sulla prossima edizione: le Olimpiadi. Un tema che promette sfide entusiasmanti e una celebrazione della cultura sportiva! Scopri come un semplice rione può diventare un simbolo di passione e collaborazione!

Arezzo, 3 giugno 2025 – A tarda sera il verdetto che chiude un'edizione da record: tripudio in Piazza delle Logge per l'assegnazione del Grifo d'Oro al rione giallo-rosso. Svelato il tema della prossima edizione: le Olimpiadi Si è chiusa in una Piazza delle Logge gremita fino all'inverosimile e dove ancora non si era spenta l'eco della "battaglia dei fiori", con petali sparsi a testimoniare la gioiosa tradizione, l'86ª edizione della Maggiolata Lucignanese, uno degli appuntamenti folkloristici più attesi della Toscana. Il verdetto finale, accolto da un'ovazione collettiva, ha sancito la vittoria del rione Via dell'Amore, che con il carro “Le tre dottrine” si è aggiudicato il Grifo d'Oro 2025, tra un tripudio di bandiere, cori e un'ondata di entusiasmo portata soprattutto dai tantissimi giovani presenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggiolata Lucignanese: trionfa Via dell'Amore, vince un'intera comunità

Leggi anche Maggiolata Lucignanese: parte l'edizione 2025. Le date, il programma e le sfilate - Tutto pronto per l’86ª edizione della Maggiolata Lucignanese, in programma dal 25 maggio al 2 giugno 2025, con il tema “Oriente: miti e tradizioni”.

