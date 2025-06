Maggio 2025 da record per l' aeroporto | transitato l' 1185% in più di passeggeri rispetto all' anno scorso

Maggio 2025 segna un traguardo storico per l'aeroporto d'Abruzzo, con un sorprendente aumento del 11,85% di passeggeri rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Questo boom non è solo una vittoria locale, ma si inserisce in un trend nazionale di ripresa del turismo, che evidenzia l'importanza degli aeroporti regionali come motori di crescita economica. Curioso sapere quali destinazioni stanno attirando più viaggiatori? Scopriamolo insieme!

A maggio 2025 i passeggeri che sono transitati dall’aeroporto d’Abruzzo sono stati l’11,85% in più rispetto allo stesso mese del 2024 per un totale di 92.029 a fronte degli 82.278 dell’anno scorso. Un incremento che negli ultimi cinque mesi è stato complessivamente del 6,87%. A riferire il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Maggio 2025 da record per l'aeroporto: transitato l'11,85% in più di passeggeri rispetto all'anno scorso

