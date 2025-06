Maggi all’ottavo Palio | Andrò in Piazza convinto di fare bene Il valore dei rapporti

Alessandro Maggi, Capitano della Chiocciola, si prepara per il suo ottavo Palio con un mix di scetticismo e determinazione. In un contesto in cui i valori dei rapporti umani tornano al centro, la sua storia rappresenta un duplice viaggio: quello verso la vittoria e quello interiore verso la fiducia. Interessante come, nell’era dei social, l'autenticità dei legami possa essere la vera chiave per affrontare le sfide. Un Palio da non perdere!

di Laura Valdesi SIENA Capitano della Chiocciola Alessandro Maggi, quanti Palii ha già corso? "Il 2 luglio sarà l’ottavo". Il numero della Chiocciola. "Esatto. Ma ormai non credo più a niente." Si sottolinea che il nuovo Papa è stato eletto l’8 maggio, che c’è un’assonanza tra questo mese e il suo cognome, tra il nome Leone e San Marco. "Come succede sempre si trovano legami. Ma io penso a fare il Palio". Fra quelli finora corsi quale ha lasciato di più l’amaro? "Il primo che sembrava già concluso, sono rimasto abbastanza male. Però, come dico sempre, il Palio si vince al terzo giro dopo aver superato il bandierino". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maggi all’ottavo Palio: "Andrò in Piazza convinto di fare bene. Il valore dei rapporti"

