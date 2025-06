Madeleine McCann polizia tedesca ispeziona due pozzi in Portogallo

La ricerca di Madeleine McCann continua a suscitare forte attenzione, con la polizia tedesca che ha ripreso le indagini in Portogallo, ispezionando due pozzi a Atalaia. Questo nuovo sviluppo mette in luce come il mistero della scomparsa, avvenuta nel 2007, rimanga un caso emblematico di speranza e perseveranza nella lotta contro i crimini irrisolti. La questione di giustizia per famiglie in simili situazioni è più attuale che mai.

(Adnkronos) – Una trentina di agenti della polizia tedesca hanno ripreso oggi ad Atalaia a Lagos, nel sud del Portogallo, le ricerche di Madeleine McCann, la bimba scomparsa nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve. In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi stanno ispezionando due pozzi a circa dieci minuti di auto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Madeleine McCann, polizia tedesca ispeziona due pozzi in Portogallo

