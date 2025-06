Maddie McCann si cerca nei pozzi vicino al resort dove scomparve nel 2007

Le ricerche per Maddie McCann tornano a far parlare di sé, riportando l'attenzione su un caso che ha scosso il mondo. La polizia setaccia ora i pozzi vicino al resort portoghese dove la piccola è scomparsa nel 2007, alimentando speranze e interrogativi. Questo nuovo impulso nella caccia alla verità si inserisce in un contesto più ampio: la crescente attenzione alle scomparse irrisolte e all’importanza della giustizia per le famiglie. Un punto cruciale? Og

La polizia che indaga sulla scomparsa della piccola Maddie, bambina britannica Madeleine McCann, ha iniziato nuove ricerche nei pressi della località turistica portoghese dove è stata vista l’ultima volta 18 anni fa, hanno riferito lunedì le autorità. Le ricerche erano già ripartite del 2023 e poi interrotte. La bambina di 3 anni è scomparsa dal suo letto mentre era in vacanza con la famiglia nella località di Praia da Luz, nel sud del Portogallo, il 3 maggio 2007. Da allora non è più stata vista. Gli investigatori, su richiesta di un pubblico ministero tedesco, effettueranno “una vasta serie” di ricerche questa settimana nella zona di Lagos, nel sud del Portogallo, secondo quanto riferito dalla polizia portoghese in un comunicato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maddie McCann, si cerca nei pozzi vicino al resort dove scomparve nel 2007

Leggi anche Maddie McCann, nuove ricerche in Portogallo: il video - Nuove ricerche a Praia da Luz riaccendono la speranza nel caso di Maddie McCann. La polizia scandaglia un'area vicino al resort dove viveva il principale sospettato, Christian Brueckner.

