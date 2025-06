Maddie McCann possibile svolta | ricerche riprendono in Portogallo vicino alla casa del sospettato Brueckner Ispezionati due pozzi

Le ricerche su Maddie McCann, scomparsa nel 2007, riprendono con una possibile svolta. Gli investigatori portoghesi ispezionano due pozzi vicino alla casa del sospettato Brueckner, segnando un nuovo capitolo in un mistero che ha catturato l’attenzione globale. Questo riaccende il dibattito su come i casi irrisolti possano influenzare la società e il potere dei media nel mantenere viva la memoria delle vittime. Resta sintonizzato per aggiorn

Gli investigatori portoghesi hanno ripreso le indagini nei pressi del luogo della scomparsa della bambina britannica Maddie McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Liza, nel Portogallo meridionale.

Leggi anche Caso Maddie McCann, nuove ricerche della polizia in Portogallo - Nuove speranze si accendono nel mistero di Maddie McCann: la polizia portoghese ha avviato ricerche in un'area vicino a Praia de Luz, dove la bambina scomparve nel 2007.

