Maddie McCann nuove ricerche in Portogallo | il video

Nuove ricerche a Praia da Luz riaccendono la speranza nel caso di Maddie McCann. La polizia scandaglia un'area vicino al resort dove viveva il principale sospettato, Christian Brueckner. Questo episodio non solo riporta alla luce un dramma irrisolto, ma evidenzia anche l'importanza della perseveranza nella ricerca di giustizia. Quali verità potrebbero emergere ora, dopo oltre 16 anni? La curiosità è palpabile e il mistero si infittisce.

Iniziate nuove ricerche della polizia tra Praia da Luz, in Portogallo, dove √® scomparsa la bambina britannica Madeleine McCann e una casa vicino a un resort turistico dove viveva Christian Brueckner, il principale sospettato. La piccola √® scomparsa mentre era in vacanza con la sua famiglia il 3 maggio 2007. Gli investigatori, su richiesta di un pubblico ministero tedesco, effettueranno ‚Äúuna vasta serie‚ÄĚ di ricerche questa settimana nella zona di Lagos, nel sud del Portogallo, secondo quanto riferito dalla polizia portoghese. Il principale sospettato nel caso √® un cittadino tedesco identificato dai media come Christian Brueckner, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Maddie McCann, nuove ricerche in Portogallo: il video

Leggi anche Riaperto il caso di Maddie McCann, nuova svolta dopo 18 anni sulla bimba scomparsa in Portogallo: nuove ispezioni in due pozzi - Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Maddie McCann torna a far parlare di sé, con nuove ispezioni in due pozzi.

Segui queste discussioni sui social

Fall "Maddie": Neue Suchaktion in Portugal gestartetDie Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Aktion angesto√üen. Der Verd√§chtige Christian B. k√∂nnte bald freikommen.#MadeleineMcCann #entf√ľhrt #ermordet #Ermittlungen #Suche #Lagos #Praiad‚Ķ Leggi la discussione

Dobrindt h√§lt an Zur√ľckweisungen fest ‚ÄĘ Tusk will Vertrauensfrage stellen ‚ÄĘ √úberlebende sagen im Solinger Terrorprozess aus.#GutenMorgen #GuMo #03062025 #NRW #Dobrindt #Baerbock #Cum-Ex #Solingen #Frimmersdorf #Kraftwerk #Parkpl√§tze #K√∂ln ‚Ķ Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Maddie McCann, nuove ricerche della polizia in Portogallo

Segnala libero.it: Lisbona, 3 giu. (askanews) - La polizia portoghese ha delimitato un sito nei pressi della località turistica di Praia de Luz, nel sud del Portogallo, in attesa di nuove ricerche nel caso di Maddie ...

La soffiata di un testimone e i 21 campi da perlustrare: cosa sappiamo sulle nuove ricerche di Maddie McCann

fanpage.it scrive: Le forze dell'ordine perlustreranno 21 campi privati, di cui diversi non recintati, alla ricerca di tracce della piccola Maddie scomparsa in Portogallo ...

Maddie McCann, la svolta in Portogallo a 18 anni dalla scomparsa

Segnala msn.com: Si riapre uno dei 'cold case' più celebri del mondo: la polizia portoghese ha dato nuovo impulso alle indagini sulla scomparsa di ...