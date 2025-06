Maddie McCann il video delle nuove ricerche in Portogallo

Le nuove ricerche a Praia da Luz riaccendono i riflettori su un caso che ha segnato la cronaca internazionale: la scomparsa di Maddie McCann. La polizia indaga su un'abitazione legata al sospettato principale, Christian Brueckner, evocando nostalgia e speranza in un'intera generazione cresciuta con questa storia. In un'epoca in cui i social media amplificano ogni notizia, l’interesse per il mistero di Maddie continua a stimolare una riflessione profonda sulla

Sono riprese le indagini della polizia a Praia da Luz, in Portogallo, localitĂ dove il 3 maggio 2007 scomparve la piccola Madeleine McCann mentre era in vacanza con la famiglia. Le nuove ricerche si concentrano anche su un’abitazione situata nei pressi di un resort turistico, un tempo frequentata da Christian Brueckner, il principale sospettato del caso. Secondo quanto comunicato dalla polizia portoghese, su richiesta della procura tedesca è prevista per questa settimana un’ampia operazione investigativa nell’area di Lagos, nel sud del Paese. Brueckner, cittadino tedesco, sta attualmente scontando una pena di sette anni in Germania per lo stupro di una donna di 72 anni, avvenuto in Portogallo nel 2005. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Maddie McCann, il video delle nuove ricerche in Portogallo

