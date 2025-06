Maddie McCann dopo 18 anni ripartono le indagini in Portogallo

Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Maddie McCann riaccende l'interesse: le autorità portoghesi hanno ripreso le indagini sulla scomparsa della piccola. Questo riavvio si inserisce in un contesto globale di maggiore attenzione verso i casi irrisolti, alimentando speranze e discussioni. Un punto cruciale? La determinazione a non dimenticare: ogni nuova pista potrebbe essere quella giusta per portare finalmente alla verità. Rimanete sintonizzati, la storia di Maddie merita di

Le autorità portoghesi hanno riavviato le ricerche legate alla scomparsa di Maddie McCann, la bambina britannica sparita nel 2007 all’età di tre anni, durante una vacanza con la famiglia a Praia da Luz, località balneare nel sud del Portogallo. Le indagini sono riprese questa mattina in un’area già nota agli investigatori e saranno condotte per . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Maddie McCann, dopo 18 anni ripartono le indagini in Portogallo

Leggi anche Maddie McCann, in Portogallo si riaprono le ricerche - Le ricerche di Maddie McCann in Portogallo riaccendono l'attenzione su un caso che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.

