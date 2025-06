Maddie McCann dopo 18 anni arriva la svolta | riaperte le indagini

Dopo 18 anni di misteri, il caso di Maddie McCann riaccende le speranze: le indagini sono ufficialmente riaperte. Polizia portoghese e tedesca tornano sul campo, segno che la verità potrebbe essere più vicina di quanto pensassimo. La scomparsa di Maddie, una ferita aperta nella coscienza collettiva europea, ci invita a riflettere su come la giustizia possa ancora trionfare, anche dopo tanto tempo. Un nuovo capitolo è appena iniziato.

La polizia portoghese e quella tedesca hanno ripreso delle nuove ricerche in Portogallo sulla scomparsa della bambina di tre anni avvenuta nel 2007 Potrebbe essere la svolta per uno dei casi che più ha colpito l’opinione pubblica europea, quella della scomparsa delle piccola Maddie avvenuta in circostanza ancora oggi misteriose nel 2007 in Portogallo. Sono riprese infatti in Portogallo le ricerche di Madeleine McCann, la bimba inglese scomparsa 18 anni fa, da parte degli investigatori portoghesi a Praia da Liza, la cittadina dove era stata vista l’ultima volta. – Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Maddie McCann, dopo 18 anni arriva la svolta: riaperte le indagini

Leggi anche Riprese le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann in Portogallo - Le indagini sulla scomparsa di Maddie McCann tornano a infiammare l’opinione pubblica. A distanza di 16 anni, gli investigatori portoghesi riaprono un capitolo oscuro della cronaca, ricordando che il mistero avvolge non solo la vita della bambina, ma anche quella di tanti altri casi irrisolti.

Seit fünf Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Christian B. als Hauptverdächtigen im Fall Maddie McCann. Einen Beweis, der ihn als Mörder überführt, hat sie noch nicht präsentiert. Nun suchen Beamte erneut nach Spuren an der Küste… Leggi la discussione

Die portugiesische Polizei hat eine neue Suchaktion im Fall der seit 2007 verschwundenen Maddie McCann aufgenommen. Leggi la discussione

Riprendono in Portogallo le ricerche della bimba inglese Maddie

