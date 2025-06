Maddie McCann | così gli investigatori hanno ripreso le ricerche della bimba scomparsa nel 2007

A quasi diciotto anni dalla scomparsa di Maddie McCann, le ricerche riprendono con rinnovata intensità a Praia da Luz. Un caso che ha catturato l'attenzione mondiale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei bambini in vacanza. Gli investigatori, armati di nuove piste, cercano di svelare un mistero che continua a turbare famiglie e opinione pubblica. Sarà finalmente il momento di fare luce su una storia che nessuno ha dimenticato?

Riprendono le ricerche di Maddie McCann, la bimba scomparsa in Portogallo all'età di tre anni nel 2007. Cosa sta accadendo in queste ore e com'è stato possibile riaprire le indagini. A diciotto anni dalla scomparsa di Maddie McCann, riprendono le ricerche della piccola scomparsa a Praia da Luz, nel Sud del Portogallo. La polizia portoghese riparte dal luogo dal quale la bimba è stata vista per l'ultima volta, e nelle ultime ore si sarebbe concentrata su due pozzi poco lontano dalla struttura ricettiva dove la bimba soggiornava con i genitori.