Maddie McCann chi è Christian Brueckner il principale sospettato del rapimento

Christian Brueckner, il principale sospettato nel caso della scomparsa di Maddie McCann, continua a far parlare di sé. Attualmente in carcere per un crimine terribile, la sua figura riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante: l’aumento dei casi di sparizioni di minori in Europa. La vicenda di Maddie è un richiamo drammatico alla vigilanza e alla sicurezza dei nostri bambini. Cosa possiamo fare per prevenire simili tragedie?

Christian Brueckner, cittadino tedesco e principale sospettato per la scomparsa della piccola Maddie McCann, è attualmente detenuto in Germania dove sta scontando una pena di sette anni per lo stupro di una donna di 72 anni, avvenuto in Portogallo nel 2005. Sebbene sia formalmente indagato con l’accusa di omicidio nel caso McCann, Brueckner non è mai stato incriminato. L’uomo ha vissuto a lungo in Portogallo, inclusa la località di Praia da Luz, dove nel 2007 la bambina britannica scomparve nel nulla. Ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. La testimonianza su Maddie McCann. Una testimonianza potenzialmente significativa è emersa nel 2020, quando Laurentiu Codin, ex compagno di cella di Brueckner, dichiarò al tribunale regionale di Braunschweig che il detenuto gli avrebbe raccontato un episodio inquietante, dai contorni simili al caso McCann. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maddie McCann, chi è Christian Brueckner il principale sospettato del rapimento

Leggi anche La svolta, si riapre il caso di Maddie McCann dopo 18 anni. In corso l’ispezione di due pozzi in Portogallo - Dopo 18 anni di silenzio, il caso di Madeleine McCann riaccende le speranze. L'attenzione si concentra su due pozzi in Portogallo, dove le ricerche riprendono con rinnovata urgenza.

Segui queste discussioni sui social

Fall "Maddie": Ermittler suchen erneut nach Hinweisen in PortugalAngestoßen wurde die Aktion von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Auslöser waren offenbar neu aufgetauchte Videos und Bilder.#MadeleineMcCann #entführt #ermordet #Ermittlu… Leggi la discussione

Dobrindt hält an Zurückweisungen fest • Tusk will Vertrauensfrage stellen • Überlebende sagen im Solinger Terrorprozess aus.#GutenMorgen #GuMo #03062025 #NRW #Dobrindt #Baerbock #Cum-Ex #Solingen #Frimmersdorf #Kraftwerk #Parkplätze #Köln … Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Maddie McCann, 18 anni dopo la scomparsa ripartono le indagini: ecco cosa sta succedendo

Come scrive panorama.it: Dopo 18 anni dalla scomparsa, ripartono le ricerche per Maddie McCann: setacciata l’area tra il resort e l’abitazione del principale indiziato, Christian Brueckner ...

Chi è Christian Brückner e dove si trova oggi il presunto sospettato del rapimento di Maddie McCann?

Si legge su tag24.it: La vicenda della scomparsa di Madeleine McCann, la bambina britannica svanita nel nulla a Praia da Luz (Portogallo) nel maggio 2007, ha avuto una svolta decisiva nel 2020, quando il nome di Christian ...

La soffiata di un testimone e i 21 campi da perlustrare: cosa sappiamo sulle nuove ricerche di Maddie McCann

Come scrive fanpage.it: Le forze dell'ordine perlustreranno 21 campi privati, di cui diversi non recintati, alla ricerca di tracce della piccola Maddie scomparsa in Portogallo ...