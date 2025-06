Maddie McCann 18 anni dopo la scomparsa riprendono le ricerche

Dopo diciotto anni di silenzio, riprendono le ricerche di Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007. Le operazioni si concentrano sulla zona di Christian Brueckner, il principale sospettato. Questo nuovo slancio riaccende i riflettori su un caso che ha toccato il cuore di milioni di persone, sottolineando come la speranza e la determinazione possano non conoscere tempo. Un'assoluta chiamata alla giustizia che continua a emozionare.

Diciotto anni dopo la sua scomparsa, in Portogallo la polizia ha ripreso le ricerche della piccola Madeleine McCann. Le operazioni si concentrano nella zona dove viveva Christian Brueckner, il principale sospettato. La piccola è scomparsa mentre era in vacanza con la sua famiglia il 3 maggio 2007. Gli investigatori, su richiesta di un pubblico ministero tedesco, effettueranno “una vasta serie” di ricerche questa settimana nella zona di Lagos, nel sud del Portogallo, secondo quanto riferito dalla polizia portoghese. Il principale sospettato nel caso è un cittadino tedesco identificato dai media come Christian Brueckner, che sta scontando una pena detentiva di sette anni in Germania per aver violentato una donna di 72 anni in Portogallo nel 2005. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maddie McCann, 18 anni dopo la scomparsa riprendono le ricerche

Leggi anche Il mistero della piccola Maddie: riprendono in Portogallo le ricerche della bimba inglese Madeleine McCann - Il mistero di Madeleine McCann si infittisce: dopo anni di silenzio, le autoritĂ portoghesi riaprono le indagini.

Segui queste discussioni sui social

Fall "Maddie": Neue Suchaktion in Portugal gestartetDie Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Aktion angestoßen. Der Verdächtige Christian B. könnte bald freikommen.#MadeleineMcCann #entführt #ermordet #Ermittlungen #Suche #Lagos #Praiad… Leggi la discussione

Dobrindt hält an Zurückweisungen fest • Tusk will Vertrauensfrage stellen • Überlebende sagen im Solinger Terrorprozess aus.#GutenMorgen #GuMo #03062025 #NRW #Dobrindt #Baerbock #Cum-Ex #Solingen #Frimmersdorf #Kraftwerk #Parkplätze #Köln … Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Portogallo, dopo 18 anni ripartono le ricerche di Maddie McCann: ispezioni in due pozzi

Segnala ilgiornale.it: Le nuove indagini sono concentrate nei pressi del capanno dove abitava il tedesco Christian Brueckner, il principale indiziato ...

Maddie McCann, 18 anni dopo la scomparsa ripartono le indagini: ecco cosa sta succedendo

Si legge su panorama.it: Dopo 18 anni dalla scomparsa, ripartono le ricerche per Maddie McCann: setacciata l’area tra il resort e l’abitazione del principale indiziato, Christian Brueckner ...

Caso Maddie, riprendono le ricerche della bimba scomparsa 18 anni fa in Portogallo

Riporta quotidiano.net: La polizia tedesca sta ispezionando due pozzi vicino al resort dell’Algarve dove nel 2007 la piccola stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Nuove indagini su Brückner: chi è e perché è il prin ...