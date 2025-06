Maddie McCann 18 anni dopo la scomparsa ripartono le indagini | ecco cosa sta succedendo

Diciotto anni dopo la scomparsa di Maddie McCann, le indagini riprendono con nuovo slancio. La ricerca della verità è più che mai viva, mentre il mondo continua a chiedersi cosa sia successo quella fatale sera del 3 maggio 2007. Questo caso ha scosso l’opinione pubblica, diventando un simbolo della lotta contro i crimini irrisolti. Resta da chiedersi: quali segreti ancora giacciono sepolti a Praia da Luz? La speranza non è mai stata così forte.

Diciotto anni dopo la misteriosa scomparsa di Maddie McCann, le indagini ripartono con rinnovata urgenza. La bambina inglese, che all’epoca aveva tre anni, era in vacanza con la famiglia in Portogallo quando di lei si persero improvvisamente le tracce, la sera del 3 maggio 2007. Ora, una nuova fase di ricerche è in corso nella zona di Praia da Luz, nella regione dell’Algarve. Martedì mattina, una squadra di agenti tedeschi ha raggiunto la località costiera per collaborare con la polizia portoghese in un’operazione mirata. Anche Scotland Yard, attraverso la Metropolitan Police di Londra, è stata informata e sta monitorando l’evoluzione degli eventi. 🔗 Leggi su Panorama.it