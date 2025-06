Madame rompe il silenzio e parla della sua assenza dalle scene musicali

Madame rompe il silenzio e racconta il motivo della sua assenza dalle scene musicali. In un messaggio profondo su Instagram, critica l'industria che trasforma l'arte in una mera macchina da soldi. Le sue parole risuonano come un manifesto per la qualità e l'autenticità in un mondo musicale spesso superficiale. Un invito a riflettere su cosa significhi davvero fare musica nel 2023 e sull'importanza di restare fedeli alla propria ispirazione.

Le parole della cantante. Madame rompe il silenzio e parla della sua sparizione dalle scene musicali. Ne ha per tutti l'artista che si è lasciata andare ad alcune riflessioni su Instagram. «Non sopporto chi prende la musica come una macchina da soldi, chi lavora 247 anche a cose non ispirate e vuote di contenuto per piazzare o grattare da tutti», ha scritto. Madalme poi continua: «Lasciate in pace l'espressione artistica, fatela respirare, basta intasarla di merda, non è un cesso». Infine si lascia andare a un appello ai colleghi, invitandoli a seguire la qualità e non la quantità Pur non facendo riferimenti diretti a specifici artisti o situazioni, Madame lancia un appello ai colleghi musicisti, invitandoli a privilegiare la qualità rispetto alla quantità .

Leggi anche Che fine ha fatto Madame? La cantante rompe il silenzio - Madame rompe il silenzio e risponde ai fan: "La musica non è solo un prodotto, ma un viaggio". Dopo il successo dell'album "L'Amore", la giovane artista ha scelto di prendersi una pausa per riflettere.

