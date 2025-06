Macron-Meloni al via il bilaterale a Palazzo Chigi

Oggi, l’Italia e la Francia si stringono la mano a Palazzo Chigi in un bilaterale che promette di rafforzare legami storici. Meloni e Macron, tra sorrisi e cordialità, affrontano temi cruciali come l'economia e la sicurezza europea. Questo incontro non è solo un gesto simbolico, ma riflette un trend crescente di cooperazione tra le potenze europee in risposta alle sfide globali. Un passo verso un'Europa più unita e resiliente!

Vertice bilaterale tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Il leader dell’Eliseo è stato accolto dalla premier accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici. Tra Meloni e Macron scambio di baci e larghi sorrisi, anche in favore di telecamere. Dopo l’esecuzione degli inni e la rassegna del reparto d’onore della marina militare schierato nel cortile, i due sono saliti al primo piano per l’incontro bilaterale. Al termine, una cena di lavoro nella sede del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron-Meloni, al via il bilaterale a Palazzo Chigi

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

