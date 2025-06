Macron Caputo | Speriamo che non prenda una sberla anche da Meloni Italia e Francia siano solidali

In un momento in cui l'Europa deve affrontare sfide comuni, l'incontro tra Meloni e Macron diventa cruciale. Sergio Caputo, con il suo spirito ironico, ci ricorda che la solidarietà tra Italia e Francia è fondamentale per costruire un futuro europeo più solido. Speriamo che non ci siano sberle, ma piuttosto accordi fruttuosi! La cooperazione è la chiave per affrontare le nuove sfide globali insieme.

"L'importante è che l'incontro tra Meloni e Macron non finisca con una sberla della premier italiana al presidente francese. Bisogna che Italia e Francia lavorino insieme per un'Europa più forte". A poche ore dal bilaterale del disgelo Sergio Caputo, che da dieci anni vive in Francia, scherza – ma neanche troppo – sull'incontro a palazzo Chigi tra la premier e l'inquilino dell'Eliseo. Ironia ma anche un riflessione seria: Italia e Francia devono trovare una strategia comune a Bruxelles. Caputo: spero che Macron non prenda una sberla da Meloni. "In fondo, Macron, pur essendo socialista, ha fatto una campagna elettorale usando molti degli argomenti della Le Pen.

Les ministres de Bayrou ont reçu pour consigne de "fermer leur gueule" sur le budget, dixit l'un d'eux. Le Premier ministre "ne veut pas que les mesures qu'il prépare soient polluées par des propositions à la con qui pourraient donner des … Leggi la discussione

Gros "brainstorming" en cours chez les "Jeunes avec Macron" pour le changement de nom de leur mouvement. Les JAM, comme ils se surnomment, hésitent entre "les Jeunes progressistes" et "les Jeunes en Marche" pour ripoliner leur enseigne. "S… Leggi la discussione

