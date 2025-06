Macron arrivato a Palazzo Chigi incontro con Meloni dopo tensioni

Emmanuel Macron è atterrato a Palazzo Chigi per un incontro cruciale con Giorgia Meloni, dopo settimane di tensioni tra Italia e Francia. In un contesto europeo sempre più interconnesso, le relazioni tra i due paesi potrebbero delineare nuovi equilibri su temi caldi come l'immigrazione e l'economia. L'incontro, caratterizzato da sorrisi e cordialità, rappresenta un segnale che la diplomazia può sempre trovare strade per ricucire i rapporti. Riusciranno a superare le divergenze

Roma, 3 giu. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier, accompagnata dal suo consigliere militare Franco Federici, ha accolto Macron nel cortile d'onore: tra i due scambio di baci e larghi sorrisi, anche in favore delle telecamere. Adesso è in corso un colloquio, a cui seguirà una cena di lavoro. L'incontro di oggi è stato fissato per un 'chiarimento' dopo settimane di tensione tra Roma e Parigi.

