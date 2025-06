Macron arriva a Palazzo Chigi per incontrare Meloni

Il vertice tra Macron e Meloni a Palazzo Chigi segna un momento cruciale per le relazioni italo-francesi, in un'Europa che cerca di affrontare sfide comuni come l'immigrazione e la sicurezza energetica. I leader discuteranno strategie per rafforzare i legami economici e politici, in un contesto globale sempre piĂą incerto. Riusciranno a trovare un terreno comune? Una domanda che potrebbe influenzare le dinamiche future del nostro continente.

(Agenzia Vista) Roma, 3 giugno 2025 L'arrivo del Presidente francese Macron a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Giorgia Meloni. Macron ha fatto ingresso a Palazzo Chigi poco dopo le ore 18.00. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

