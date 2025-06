M5S risponde con fermezza alle iniziative legali di Grillo

Il M5s si mostra saldo di fronte all'iniziativa legale di Grillo, dichiarando: "Assolutamente tranquilli". Questa risposta non è solo una reazione, ma un chiaro segnale di come il movimento stia affrontando le sfide interne in un momento di trasformazione politica. In un'epoca in cui i partiti cercano di ridefinirsi, la fermezza del M5s potrebbe rivelarsi cruciale per la loro identità futura. Riusciranno a mantenere l’unità ?

"Assolutamente tranquilli". Così rispondono dalla sede del M5s a chi chiede la reazione dei vertici dopo le notizie sull'iniziativa legale di Grillo. "Se e quando dovesse esserci questa nuova iniziativa giudiziaria leggeremo le carte e i nostri avvocati risponderanno a tono", viene spiegato da fonti M5s. Le prerogative avanzate sulla base del simbolo sono giudicate: " Infondate ". Spiegano inoltre le stesse fonti che, da quando è partito il nuovo corso, non si è registrata nessuna sconfitta giudiziale e su quelle pendenti chi le ha avanzate ha perso ed è stato costretto a pagare spese processuali e danni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - M5S risponde con fermezza alle iniziative legali di Grillo

Segui queste discussioni sui social

**[L’India attacca il Pakistan, decine di morti tra i civili]( Il Pakistan ha dichiarato che si tratta di "un atto di guerra" a cui risponderà con fermezza. Le tensioni tra i due paesi hanno raggiunto livelli critici dopo l'attentato di Pa… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Turco (M5S) sulla stretta sui rave: "Da Piantedosi stessa fermezza su Predappio, chiarisca sui fatti della Sapienza". Salvini? "Ci fa paura"

Lo riporta repubblica.it: Senatore Mario Turco, vicepresidente M5s, alla fine la stretta sui rave c'è stata, con pene che arrivano fino ai sei anni. "Noi siamo per linea della legalità e della fermezza, soprattutto in ...

M5s, Conte risponde a Grillo: «Un padre ha il diritto di dare la vita, non la morte»

Da lettera43.it: Oggi il M5s è la comunità degli iscritti. Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche», ha detto l’ex premier a margine di un’iniziativa ...

Trasporti: iniziativa M5S davanti alla stazione di Campobasso

Segnala msn.com: (ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - Domani, martedì 29 aprile, alle 16.30 davanti alla stazione ferroviaria di Campobasso si terrà un'iniziativa del Movimento 5 Stelle sui temi della mobilità ...