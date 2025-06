M5S Grillo rivuole il simbolo e il nome del Movimento | a giorni la causa

Beppe Grillo torna in scena e rivendica il simbolo del Movimento 5 Stelle! Con un'azione legale imminente, il fondatore del partito vuole riprendersi ciò che considera suo. In un contesto politico sempre più frammentato, questa mossa potrebbe riaccendere il dibattito sull’identità dei movimenti civici in Italia. Riuscirà Grillo a riconquistare la sua "creatura" e a guidarla verso le prossime sfide? La situazione è in evoluzione!

Partirà a giorni un’ azione legale di Beppe Grillo per riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle. Il fondatore M5S, secondo quanto apprende LaPresse da fonti a lui vicine, avrebbe già dato mandato a riguardo ai suoi legali, tornando all’attacco in vista dei prossimi appuntamenti politici. L’ assemblea costituente del M5S, lo scorso novembre, aveva estromesso Grillo dal potere all’interno del Movimento, cancellando dallo statuto la figura del garante precedentemente ricoperta dal co-fondatore. Secondo quanto si apprende, l’azione legale riguarderà anche il nome del Movimento. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - M5S, Grillo rivuole il simbolo e il nome del Movimento: a giorni la causa

