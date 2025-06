M5S | Grillo porta Conte in tribunale per riavere simbolo e nome del Movimento

Beppe Grillo torna sul palco, ma questa volta è in tribunale. La battaglia legale per riavere il simbolo e il nome del M5S è solo l'ultima mossa di un fondatore che non vuole lasciare spazio a nessuno. In un'epoca in cui le identità politiche sono sempre più fragili, questo scontro potrebbe segnare una svolta cruciale per il futuro del Movimento. Riuscirà Grillo a riconquistare la sua “creatura”?

Sta per partire un'azione legale di Beppe Grillo per riappropriarsi del simbolo del M5S. Il fondatore del MoVimento, secondo quanto fonti a lui vicine, avrebbe già dato mandato ai suoi legali, tornando all'attacco in vista dei prossimi appuntamenti politici L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - M5S: Grillo porta Conte in tribunale per riavere simbolo e nome del Movimento

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grillo vuole togliere nome e simbolo M5s a Conte. Ennesima guerra di carte bollate in vista

Si legge su huffingtonpost.it: Il fondatore vorrebbe riprendersi il marchio della sua creatura. Che Conte non ha alcuna intenzione di mollare. Si prospetta un'estate frizzantina ...

Grillo sfida Conte: è pronto ad avviare un’azione legale per riprendersi il simbolo del M5s

Secondo fanpage.it: Attualmente, quindi, di fatto Grillo non fa più parte del M5s guidato da Giuseppe Conte. "Vedere questo simbolo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio – era stato il commento di ...

Beppe Grillo, azione legale per «riappropriarsi del simbolo e del nome del M5s»: il mandato ai suoi avvocati e la battaglia con Conte

Scrive msn.com: Beppe Grillo «a breve avvierà un'azione legale per riappropriarsi del simbolo e del nome del M5s». Lo confermano fonti vicine a Grillo, il cui ruolo di garante ...