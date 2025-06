M5s Grillo fa causa a Conte per riappropriarsi del simbolo

Beppe Grillo scende in campo con una causa contro Giuseppe Conte per riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle. Questo scontro non è solo una questione legale, ma segna un capitolo cruciale nella trasformazione politica italiana. In un contesto di instabilità , la lotta per il simbolo rivela le tensioni interne ai partiti e la ricerca di identità . Chi avrà la meglio? La risposta potrebbe cambiare il futuro del M5S!

Beppe Grillo è pronto ad avviare un’ azione legale nei confronti di Giuseppe Conte per ottenere il ritorno della piena titolaritĂ del simbolo del Movimento 5 stelle alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietĂ . Lo riporta il Corriere della Sera, citando fonti vicino al cofondatore ed ex garante del M5s. L’obiettivo del comico è quello di riappropriarsi del nome e del simbolo del Movimento in vista delle prossime scadenze politiche, considerata la sempre maggiore distanza tra i valori fondanti del M5s e la direzione intrapresa dall’attuale dirigenza pentastellata. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - M5s, Grillo fa causa a Conte per riappropriarsi del simbolo

