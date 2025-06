M5S Grillo all’attaco | via all’azione legale per riappropriarsi del simbolo

Beppe Grillo torna alla carica e scatena una battaglia legale per riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle. Questo passo audace non è solo un gesto personale, ma segna un potenziale cambiamento epocale in un periodo di crisi per il partito. In un contesto politico sempre più frammentato, questa mossa potrebbe ridefinire le alleanze e le strategie nel panorama italiano. Riuscirà Grillo a riconquistare il suo trono? La risposta potrebbe sorprendere!

L’ex garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è pronto a riprendersi il simbolo e il nome del partito, in quello che potrebbe essere un vero e proprio strappo con l’attuale leadership. Secondo fonti vicine al fondatore, sarebbe imminente un’azione legale volta a riottenere la piena titolarità del simbolo, formalmente registrato presso l’associazione di Genova che fa capo allo stesso Grillo. Un passaggio che, se confermato, avrebbe conseguenze rilevanti sugli equilibri interni al M5S. Grillo avrebbe già dato mandato ai suoi legali per procedere con le opportune iniziative giuridiche. La questione ruota attorno alla proprietà formale del simbolo, un elemento fondamentale in vista delle prossime scadenze elettorali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - M5S, Grillo all’attaco: via all’azione legale per riappropriarsi del simbolo

