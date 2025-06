M5s già dato mandato ai legali | Grillo sfida Conte?

Beppe Grillo è pronto a scatenare una nuova battaglia legale per riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle. In un momento in cui la politica italiana naviga acque tempestose, questa mossa potrebbe riaccendere il dibattito sulla leadership e sull’identità del movimento stesso. Cosa significa questo per il futuro del M5S e per i suoi elettori? Scopriamo insieme come questa sfida tra Grillo e Conte potrebbe cambiare le carte in tavola!

Beppe Grillo sarebbe pronto a riappropriarsi del simbolo del Movimento 5 Stelle, la forza politica fondata insieme a Gianroberto Casaleggio. Secondo quanto trapela da fonti vicine all'ex comico genovese, sarebbe imminente l'avvio di un'azione legale per far sì che la piena titolarità del simbolo torni alla sua associazione di Genova, che ne detiene la proprietà. Il fondatore del Movimento avrebbe già dato mandato ai suoi legali. L'obiettivo sarebbe riappropriarsi del nome e del simbolo in vista delle prossime scadenze politiche, data la sempre maggiore distanza tra i valori del Movimento e la linea dettata dall'attuale dirigenza di Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - M5s, "già dato mandato ai legali": Grillo sfida Conte?

Leggi anche Roberto Antonelli, il Dustin Hoffman del Milan: «Tutta colpa di Albertosi, il soprannome me lo ha dato lui. Ero un 9 e mezzo, in attacco sapevo fare tutto. Liedholm era scaramantico, mi ha mandato da un mago…» - Roberto Antonelli, il "Dustin Hoffman" del Milan, rivela aneddoti affascinanti dei gloriosi anni '70.

Segui queste discussioni sui social

Australia - the first country in the world to make it mandatory for organisations to declare to the government if a ransomware payment is made on their behalf to cyber extortionistsReports will have to be made to the ASD within 72 hoursWha… Leggi la discussione

Nearly a decade after the Ontario Hockey League (OHL) made gender-based violence and consent training mandatory for all major junior teams, the sexual assault centres tasked with teaching the players are having trouble getting some franchi… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Et voilà: conte torna anti-migranti, che ridere... | .it; M5s: “Nessuna traccia dei correttivi per l’acqua nel quartiere Arenella”; Beppe Grillo, il contrappasso toccato al comico 5Stelle | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beppe Grillo non rinuncia e dà mandato ai legali per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S

Da askanews.it: Roma, 3 giu. (askanews) – Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha dato mandato ai suoi legali di avviare una azione giudiziaria per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S. Lo fann ...

M5s, Beppe Grillo rivuole nome e simbolo: mandato agli avvocati per un'azione legale

Scrive msn.com: Il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, ha dato mandato ai suoi legali di avviare una azione giudiziaria per tentare di riappropriarsi del simbolo del M5S. Lo fanno sapere fonti vicine allo ...

M5S, Grillo avvia azione legale per riappropriarsi del simbolo

Si legge su msn.com: Il fondatore del Movimento avrebbe già dato mandato ai suoi legali. La mossa segna l'inizio di una nuova fase di tensione con la leadership attuale ...