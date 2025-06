M night shyamalan torna con il suo miglior film degli ultimi 20 anni in streaming

M. Night Shyamalan è tornato a sorprendere con "Split", il suo miglior film degli ultimi 20 anni, ora disponibile in streaming! Questa pellicola avvincente non solo ha incassato un successo clamoroso, ma fa parte di un universo narrativo intrigante che sfida i confini del thriller psicologico. Scoprirete come la mente umana possa rivelarsi il vero protagonista. Non perdete l'occasione di rivivere un capolavoro che stimola la riflessione e la suspense!

Il film Split, diretto da M. Night Shyamalan, ha ritrovato una nuova collocazione nelle piattaforme di streaming, circa dieci anni dalla sua uscita ufficiale. Questo thriller psicologico, che ha riscosso grande successo sia in sala che sul mercato digitale, si inserisce nella più ampia saga cinematografica dell' Unbreakable -verse, collegandosi come un sequel nascosto del capolavoro del 2000. La presenza di attori di rilievo e la trama avvincente contribuiscono a mantenerne l'interesse tra gli appassionati del genere.

Bussano alla porta Steelbook 4K di M. Night Shyamalan in offerta su Amazon a 14,10 euro - Non perdere l'occasione di arricchire la tua collezione con l'edizione Steelbook 4K di "Bussano alla porta" di M.

