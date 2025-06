Lvpa Frascati il neo direttore tecnico della Scuola calcio è Franco Rofena

La LVPA Frascati segna una nuova era: Franco Rofena, figura di spicco nel mondo del calcio giovanile, assume il ruolo di direttore tecnico della Scuola calcio. Questo cambiamento non è solo un avvicendamento, ma un'opportunità per far crescere talenti e passione tra i più giovani. Con la sua esperienza e visione, Rofena si propone di elevare il livello del calcio giovanile, rispondendo a un trend sempre più forte di investimenti nella formazione sportiva.

Frascati (Rm) – La Lvpa Frascati ha affidato la Scuola calcio in buonissime mani. Dopo il lungo periodo di gestione di Andrea Borsa, che ha assunto i panni di direttore generale, il club tuscolano ha ufficializzato Franco Rofena come neo direttore tecnico del settore di base. Un personaggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Lvpa Frascati, il neo direttore tecnico della Scuola calcio è Franco Rofena

