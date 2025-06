Lutto per Michelangelo Tommaso di Un posto al sole è morta la madre | “Sarà dura senza di te”

Il mondo di Un posto al sole piange una grande perdita: Michelangelo Tommaso, noto per il suo ruolo nella soap, ha condiviso un toccante tributo alla madre scomparsa. In un'epoca dove i legami familiari sono messi alla prova dalla frenesia della vita moderna, il suo messaggio ci ricorda l'importanza dell’amore e del supporto. "Sarà dura senza di te" risuona come un invito a riflettere su quanto siano preziosi i nostri affetti.

Michelangelo Tommaso di Un posto al sole dice addio alla sua mamma, Anna, morta ieri. Con un post su Instagram l'attore l'ha omaggiata: "Grazie per tutto l'amore che hai saputo darci, sarà dura senza di te". 🔗 Leggi su Fanpage.it

