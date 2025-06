Lutto per la pizzeria Carminiello a Secondigliano morto lo storico dipendente Carmine | “Eri una colonna”

Un grande vuoto si è creato nella pizzeria Carminiello di Secondigliano: il caro Carmine, storico dipendente e "colonna" del locale, ci ha lasciati. Il suo affetto e la sua dedizione non saranno dimenticati. Questo lutto non segna solo la perdita di un amico, ma il legame profondo tra tradizione culinaria e comunità. La chiusura odierna della pizzeria è un tributo al suo spirito, un gesto che racconta quanto Carmine fosse parte integrante di questa storia.

L'annuncio dell'improvvisa scomparsa dello storico dipendente è stato dato dalla stessa pizzeria Carminiello, che ha annunciato anche la chiusura odierna in segno di lutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

