Lutto nel mondo forense | addio all' avvocato Costantino Montesanto

La Costiera Amalfitana piange la scomparsa dell'avvocato Costantino Montesanto, figura di riferimento per il mondo legale e simbolo di una professione che oggi si trova a fronteggiare sfide sempre più complesse. La sua dedizione e competenza hanno ispirato colleghi e clienti, rendendolo un esempio da seguire. Con la sua perdita, non solo Cetara, ma l'intera comunità forense sente un vuoto incolmabile. Un'eredità che ci invita a riflettere sull'importanza della giust

Lutto nella comunità di Cetara per la scomparsa dell'avvocato Costantino Montesanto. Legale di altissimo profillo, stimato anche oltre i confini della Costiera Amalfitana, si è spento ieri mattina (2 giugno) lasciando un immenso dolore nei familiari, negli amici e in quanti lo conoscevano.

