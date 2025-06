Lutto nel mondo della cultura | è scomparso il professor Giuseppe Parlato

È un giorno di lutto per la cultura italiana: ci ha lasciato il professor Giuseppe Parlato, un gigante della storia contemporanea. Il suo contributo non è stato solo accademico, ma ha ispirato generazioni di studenti e lettori. In un’epoca in cui le radici storiche vengono spesso dimenticate, la sua eredità rimane fondamentale. La sua passione per la verità e il dialogo ci ricorda l'importanza di conoscere il passato per costruire un futuro migliore.

Rubbettino Editore annuncia con profonda tristezza la scomparsa del professor Giuseppe Parlato, storico e intellettuale di grande rilievo, nonché amico e collaboratore della Casa Editrice. Giuseppe Parlato, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice di Roma, ha dedicato l’intera vita allo studio della storia contemporanea, concentrandosi in particolare sul Risorgimento e sui delicati momenti storici legati al periodo pre e post bellico. Tra le sue opere più significative, che hanno segnato profondamente il dibattito storiografico italiano, si ricorda il volume «Le destre nell’Italia del secondo dopoguerra», scritto insieme ad Andrea Ungari e pubblicato da Rubbettino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lutto nel mondo della cultura: è scomparso il professor Giuseppe Parlato

