Luogosano assemblea tra sindacato e operai | sul tavolo il futuro dello stabilimento ArcelorMittal

Oggi a Luogosano si svolgerà un’assemblea cruciale per il futuro dello stabilimento ArcelorMittal, in un contesto industriale sempre più in fermento. Sindacato e operai si confronteranno su sfide imminenti, in un momento in cui la sostenibilità e la ripresa economica sono priorità globali. La partecipazione sarà fondamentale: ogni voce conta in questo delicato equilibrio tra lavoro e innovazione. È l’occasione per far sentire il proprio peso!

LUOGOSANO – Si terrà oggi, alle ore 13, un’assemblea nello stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. L’incontro vedrà al centro il confronto tra sindacato e lavoratori, chiamati a fare il punto su una vertenza sempre più delicata, con una scadenza ormai imminente. Dopo il vertice in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Luogosano, assemblea tra sindacato e operai: sul tavolo il futuro dello stabilimento ArcelorMittal

Cosa riportano altre fonti

ArcelorMittal, assemblea in fabbrica. Ancora mistero sui nuovi imprenditori, il futuro resta un rebus

Segnala corriereirpinia.it: Sindacato e lavoratori a confronto sul futuro di ArcelorMittal. Oggi, alle 13, è in programma un’assemblea nello stabilimento di Luogosano per fare il punto sulla delicata vertenza. Dopo ...

ArcelorMittal, il dramma degli operai: le nostre famiglie senza stipendio

Da msn.com: Lettere di licenziamento all’ArcelorMittal, è dramma per 70 operai. Come previsto e annunciato, anche durante l’assemblea del sindacato ... lo stabilimento di Luogosano, specializzato nella ...

VIDEO-FOTO/ ArcelorMittal, il sindaco di Luogosano ai lavoratori: “Ci faremo lotta insieme a voi”

Come scrive irpinianews.it: Così ha dichiarato il sindaco di Luogosano, Carmine Ferrante ... Di conseguenza, i sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno indetto uno sciopero a oltranza. A rischio ci sono 70 dipendenti e operai che ...