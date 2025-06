L' università di Udine scende in classifica mondiale in Italia è numero 34

L'Università di Udine scivola al 34° posto in Italia e al 700° nel ranking mondiale, un segnale preoccupante per il sistema accademico italiano, dove l'80% degli atenei perde terreno. Questo trend riflette una sfida più ampia: la necessità di innovare e attrarre talenti. È fondamentale che le istituzioni investano in ricerca e qualità didattica per risollevare il prestigio accademico del nostro Paese. Riusciranno a rispondere a questa chiamata?

La maggior parte degli atenei italiani (nella percentuale dell'80%) scendono di posizione nella classifica 2025 del Center for world university rankings: il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione, con Udine in calo passando dalla posizione numero 676 alla numero 700 e Trieste che è scesa dalla.

