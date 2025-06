L' università di Trieste scende in classifica mondiale in Italia è numero 20

L'Università di Trieste perde terreno nella classifica mondiale, posizionandosi al 20° posto in Italia. Non è un caso isolato: l'80% degli atenei italiani segna un calo nel ranking 2025 del Center for World University Rankings. Un trend preoccupante che mette in luce una sfida cruciale per il nostro sistema educativo. Cosa serve per invertire la rotta e riportare le università italiane ai vertici globali? La risposta potrebbe sorprenderci.

La maggior parte degli atenei italiani (nella percentuale dell'80%) scendono di posizione nella classifica 2025 del Center for world university rankings: il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione, con Udine in calo passando dalla posizione numero 676 alla numero 700 e Trieste che è scesa dalla.

