L' Università delle LiberEtà si rinnova con masterclass e corsi internazionali

L'Università delle LiberEtà si evolve per abbracciare il futuro dell'apprendimento! Con l'introduzione di masterclass e corsi internazionali, offre nuove opportunità di viaggi studio all'estero per un'esperienza formativa unica. In un mondo sempre più globale, questa scelta rappresenta un passo fondamentale verso una formazione che supera i confini nazionali. E non finisce qui: nel 2025-26, preparatevi a conferenze, concerti e oltre 80 corsi stimolanti! Scoprite un universo di conosc