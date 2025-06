L' ultimo saluto a Paolo Ferri le esequie a Ponticino e il cordoglio della comunità

Il 4 giugno sarà una giornata di grande commozione per la comunità di Ponticino, che si prepara a dare l'ultimo saluto a Paolo Ferri, tragicamente scomparso in un incidente con il trattore. La sua storia ci ricorda l'importanza della sicurezza nei lavori agricoli, un tema sempre più attuale. Le esequie, che si terranno alle 10.30 nella chiesa di San Cristoforo e Jacopo, saranno un momento di unità e riflessione.

L'ultimo saluto a Paolo Ferri, il 75enne vittima di un incidente con il trattore, si svolgerà domani mattina. Il nulla osta per i funerali è stato concesso nelle ultime ore e le esequie saranno celebrate mercoledì 4 giugno, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo e Jacopo a. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - L'ultimo saluto a Paolo Ferri, le esequie a Ponticino e il cordoglio della comunità

