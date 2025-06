L’ultimo saluto a Ciabocco Medico stimato e uomo buono

Una grande perdita per la comunità di Macerata: Tonino Ciabocco, medico stimato e uomo di straordinaria umanità, ci ha lasciati a 77 anni. La sua dedizione alla professione e il suo approccio umano rappresentano un esempio prezioso in un'epoca in cui la salute mentale e il benessere sociale sono sempre più al centro del dibattito. Ricordare figure come Ciabocco è fondamentale per ispirare le future generazioni nella medicina.

"Un medico stimato, ma soprattutto un uomo buono e dalla grande umanità". Così Romano Mari, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Macerata, ricorda il collega Tonino Ciabocco, scomparso ieri a 77 anni a causa di una malattia con la quale era alle prese da qualche tempo. Iscritto all'albo dal 1974, Ciabocco si era laureato l'anno precedente in Medicina e chirurgia a Bologna "Alma Mater Studiorum", per poi specializzarsi in Endocrinologia e malattie del ricambio a Perugia nel 1980. Due anni fa, l'Ordine dei medici l'aveva premiato per i cinquant'anni di iscrizione all'albo. Ciabocco aveva il suo studio in via Ettore Ricci a Macerata, dove per anni aveva seguito i suoi pazienti fino alla pensione, arrivata nel 2018.

