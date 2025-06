L' ultimo atto d' amore di Canonico | Iscrivo la squadra ma vendo il club

Un gesto di amore per il Foggia: il patron Canonico annuncia la registrazione della squadra, ma decide di vendere il club. In un momento in cui il calcio è sempre più influenzato da dinamiche economiche e giuridiche, la scelta di Canonico solleva interrogativi sul futuro del club. Il rischio di minacce e intimidazioni pesa su una passione che unisce i tifosi. Cosa riserverà il destino ai colori rossoneri?

Nel corso della conferenza stampa che si è svolta oggi a Bari, il patron del Calcio Foggia 1920, club in amministrazione giudiziaria che come ha evidenziato l'avv. Michele La Forgia che nell'eventuale processo si costituirĂ parte civile nei confronti dei quattro soggetti arrestati per le minacce. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L'ultimo "atto d'amore" di Canonico: "Iscrivo la squadra ma vendo il club"

