Luka Modric ha detto sì al Milan | firma a un passo primo regalo di mercato per Allegri

Luka Modric, simbolo di classe e esperienza, sta per indossare la maglia del Milan! Il centrocampista croato, dopo un’epopea al Real Madrid, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera a San Siro. Questo trasferimento non solo amplifica le ambizioni rossonere, ma segna anche un trend: l’era dei veterani che rinvigoriscono il calcio italiano è in pieno svolgimento. Non perdere i dettagli di questa operazione da sogno!

Il Milan ha trovato l'accordo con Luka Modric. L'affare di mercato è ai dettagli. Il centrocampista croato, che ha giocato per 13 stagioni con il Real Madrid, ha accettato la proposta dei rossoneri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luka Modric lascia il Real Madrid - Luka Modric lascia il Real Madrid dopo oltre dieci anni. Il centrocampista croato, arrivato nel 2012 dal Tottenham, ha annunciato il suo addio con parole di emozione e gratitudine.

Luka Modric did everything he could to convince Real Madrid to let him stay: He offered to lower his salary, He accepted a bench role, He let the club take their time and make a decision when they want. The club, in the end, decided not to… Leggi la discussione

Die Ära von Luka Modric bei Real Madrid endet. Der Kroate wendet sich mit einem emotionalen Abschiedsstatement an die Fans – und verrät, wann er zum letzten Mal für den Klub spielen wird. Leggi la discussione

Real, Modric dice addio con gli occhi lucidi: Mai avrei voluto arrivasse questo momento; Dove va Modric? Dall'Arabia e l'MLS con Messi al ritorno alla Dinamo Zagabria, dove giocherà il centrocampista croato dopo il Real Madrid; Rivivi l'emozionante tributo di Luka Modric e Carlo Ancelotti mentre salutano il Real Madrid.

Modric ha già detto sì al Milan, cosa serve per chiudere l’operazione

Dialoghi in corso, filtra ottimismo: pronto un contratto annuale per il croato, Pallone d'oro 2018 MILANO - C'è un filo che lega Luka odric al Milan, e unisce i sogni di un piccolo tifoso rossonero al ...

Calciomercato Milan – Modric sì, ma Tare rilancia: “Vuole prendere anche…”

Non solo Luka Modric, che rimane il grande sogno di calciomercato del Milan. Igli Tare starebbe pensando infatti anche ad altri profili di grosso spessore ed esperienza internazionale: ecco i nomi nel ...