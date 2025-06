Luis Henrique Inter visite mediche al Coni per il brasiliano | oggi le firme – FOTO

Oggi segna un’importante tappa nel calciomercato dell'Inter: Luis Henrique è a Milano per le visite mediche. Il giovane talento brasiliano rappresenta non solo un rinforzo, ma un pezzo del puzzle per il futuro nerazzurro. Con la sua firma imminente, l’Inter punta a rinnovare la squadra, abbracciando nuove strategie e un gioco più audace. Rimanete sintonizzati, perché questo affare potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Luis Henrique Inter, visite mediche al Coni per il brasiliano: oggi le firme sul contratto che lo legherà ai nerazzurri – FOTO. Oggi è il Luis Henrique day per il calciomercato Inter. L’esterno brasiliano è atterrato ieri pomeriggio a Milano e stamattina si è già recato al Coni per sottoporsi alle visite mediche di rito per l’idoneità sportiva. Sempre nella giornata di oggi è previsto il suo arrivo in sede in Viale della Liberazione per la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2030 e per registrare i primi contenuti per Inter Media House. Il calciatore classe 2001 arriva dall’ Olympique Marsiglia per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, visite mediche al Coni per il brasiliano: oggi le firme – FOTO

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Cosa riportano altre fonti

Inter, visite mediche per Luis Henrique

Segnala msn.com: L`Inter batte il secondo colpo sul mercato di giugno. Dopo aver prenotato il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003) dalla Dinamo Zagabria già nella scorsa.

Luis Henrique all'Inter, il centrocampista brasiliano sbarca a Milano: l'acquisto, le visite mediche e le prime parole

Si legge su msn.com: L'Inter prova a ripartire. La formazione nerazzurra, reduce dalla batosta in finale di Champions League, deve mettere insieme i cocci della sconfitta ...

Inter, oggi la firma di Luis Henrique. Lui e Sucic sull’aereo per il Mondiale

Come scrive fcinter1908.it: L'esterno brasiliano è arrivato a Milano: come il centrocampista croato, sarà subito a disposizione per il torneo americano ...