Luis Henrique Inter il colpo convince anche senza Inzaghi | come potrebbe giocare con Fabregas e De Zerbi

Luis Henrique è il colpo dell'estate per l'Inter e promette di brillare, anche senza Inzaghi in panchina. Le sue caratteristiche tecniche potrebbero esaltarsi ulteriormente sotto la guida di De Zerbi, con un gioco offensivo che strizza l'occhio al talento di Fabregas. In un calcio sempre più orientato all’innovazione, Henrique potrebbe essere la chiave per portare i nerazzurri verso nuovi traguardi. Sarà interessante vedere come si integrerà nel mosaico interista!

Luis Henrique Inter, le ultime sulle caratteristiche tecniche del nuovo acquisto brasiliano proveniente dal Marsiglia. I dettagli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'arrivo di Luis Henrique all' Inter ed il possibile impatto anche con una nuova guida tecnica dopo le voci Inzaghi-Arabia Saudita LUIS HENRIQUE INTER – «Questa mattina Luis Henrique farà quello che Petar Sucic ha fatto giusto quattro mesi fa: l'agenda di giornata prevede visite mediche, sorrisi di rito e poi un autografo nella sede dell'Inter. Ad attenderlo ci sarà un contratto fino al 2030, stessa scadenza sulla quale aveva messo la firma il croato a febbraio: con la nuova coppia che corre tra fascia e centrocampo, l'Inter è già nel futuro ma anche nel presente.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

