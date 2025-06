Luis Henrique dribbling gol e visione | ecco perché è ciò che serve all’Inter!

Luis Henrique è il colpo che l'Inter stava cercando: dribbling, visione di gioco e quel pizzico di creatività che può fare la differenza in un campionato sempre più competitivo. Con un investimento di quasi 25 milioni, i nerazzurri puntano a rinforzare il proprio attacco e sorprendere avversari agguerriti. È il momento di scommettere su talenti giovani e brillanti, per tornare a dominare in Italia e in Europa!

Luis Henrique è il profilo giusto per la nuova Inter che si definirà nella sessione estiva di calciomercato. Un calciatore che mancava alla squadra nerazzurra. L'ACQUISTO – Luis Henrique, insieme a Petar Su?i?, è il nuovo rinforzo per l'Inter della prossima stagione. Sono stati investiti quasi 25 milioni per il giocatore brasiliano. Nella stagione 20242025, con la maglia del Marsiglia, il classe 2001 ha giocato da protagonista principalmente come ala sinistra. L'investimento per l'attaccante è di quelli importanti, viste le precedenti sessioni di mercato. Il fatto che sia un classe 2001 fa capire la linea green che sta perseguendo la società, nel rinforzare la squadra con profili adatti al progetto sul medio e lungo termine.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

