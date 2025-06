Luino | furti in casa e truffe scacco alla banda dei finti agenti e tecnici del gas

Furti in casa e truffe agli anziani: la banda dei finti agenti è stata finalmente smantellata a Luino! Un'operazione che sottolinea l'importanza della vigilanza nella nostra comunità, soprattutto in un periodo in cui le truffe digitali sono in aumento. Con sei arresti, i carabinieri hanno dimostrato che la sicurezza non è un'opzione, ma una priorità. Un invito a restare uniti e attenti: la prevenzione è la migliore difesa!

Luino, 3 giugno 2025 – Furti nelle case e truffe agli anziani: sgominata la banda dei sinti. Sono state eseguite oggi, mercoledì 3 giugno 2025, sei misure cautelari in carcere a carico di sei persone. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Luino, coordinati nell’indagine dalla procura della Repubblica di Varese. L’ordinanza è stata firmata dal gip Marcello Maria Buffa. Le accusa è di associazione per delinquere finalizzata ai furti e alle truffe. L’inchiesta. La scintilla. La tecnica. I colpi. Le perquisizioni. L’inchiesta. Le indagini sono scattata nel novembre 2024. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luino: furti in casa e truffe, scacco alla banda dei finti agenti e tecnici del gas

Segui queste discussioni sui social

The bar “Mario” in #Luino (Italy), with its cheap-looking paintings, signage, and roof, feels like a humble, working-class spot from another era. Unfortunately, it was closed; I would have loved to see the inside. #SilentSunday #facade Leggi la discussione

#Luino is a small town in northern Italy, and its excellent local bakery is housed in a small building with beautiful decorations. #WindowFriday #FensterFreitag #architecture #ornaments #window #architecture Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Luino: furti in casa e truffe, scacco alla banda dei finti agenti e tecnici del gas

Riporta ilgiorno.it: Operazione dei carabinieri: arrestate sei persone, l’accusa è associazione per delinquere. L’inchiesta avviata successivamente all’individuazione dell’auto utilizzata per i blitz ...

Ladra seriale, che aveva agito anche ad Aosta, arrestata a Luino

Secondo rainews.it: A suo carico aveva condanne per un totale di quindici anni. E’ una donna francese di 31 anni considerata una ladra seriale, considerati i suoi furti in tutta Italia. Casale Monferrato, Aosta, Busto Ar ...

Furti e truffe agli anziani nel Nord Italia, cinque arresti

ansa.it scrive: Tutti con precedenti per furto, dovranno rispondere di concorso in furti aggravati in abitazione, truffe aggravate e falsità ... e le banconote che avevano in casa. A quel punto i malviventi ...