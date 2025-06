Lui non è un peso e ancora una volta con sentimento | trama e cast degli episodi

Questa settimana, la serie DOC torna su Rai 1 con due episodi imperdibili: "Lui non è un peso" e "Ancora una volta con sentimento". In un'epoca in cui la salute mentale e le relazioni umane sono più importanti che mai, queste storie ci invitano a riflettere su empatia e vulnerabilità. Scopri come l'amore e la professionalità possono affrontare anche le sfide più difficili. Non perdere l'opportunità di emozionarti!

La programmazione televisiva di questa settimana si arricchisce di nuovi episodi della serie DOC, trasmessi in prima visione su Rai 1. La puntata del 3 giugno vede protagonisti due episodi intitolati Lui non è un peso e Ancora una volta con sentimento, che approfondiscono tematiche mediche e relazionali attraverso storie coinvolgenti. Di seguito, un'analisi dettagliata delle caratteristiche della serie, dei temi trattati e del cast coinvolto. dettagli sulla produzione e andamento degli ascolti di DOC. produzione e ambientazione della serie. DOC è una fiction prodotta da Fox Entertainment e Sony Pictures Television, nata dall'idea di Barbie Kligman.

DOC Lui non è un peso. Mentre Katie chiede ad Amy di andare a convivere, la protagonista si occupa di Chloe, affetta da un raro disturbo.