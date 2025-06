Lucrezia Stefanini brilla al Roland Garros | tre successi e un futuro promettente

Lucrezia Stefanini ha fatto scintille al Roland Garros, conquistando tre vittorie e un posto nel tabellone principale. La tennista di Carmignano non solo ha dimostrato talento, ma ha anche acceso i riflettori su una nuova generazione di sportivi italiani, in linea con il trend che vede il nostro Paese emergere sempre più nella scena del tennis mondiale. Riuscirà Lucrezia a diventare la prossima stella del firmamento tennistico?

Tre successi colti in uno dei "templi" del tennis mondiale, sino ad approdare al tabellone principale. E' con questo bottino che Lucrezia Stefanini ha chiuso il " Roland Garros ", uno dei quattro tornei tennistici più importanti al mondo. La tennista di Carmignano è partita dal primo turno delle qualificazioni, eliminando agevolmente la francese Manon Leonard. Nel secondo incontro ha sovvertito il pronostico, battendo la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (ex-numero 29 del mondo) in un match chiusosi sul 6-1, 1-6, 6-3. E ha poi vinto anche contro la slovena Veronika Erjavec, contro la quale partiva da favorita (6-3, 6-2).

