Lucrezia Lante della Rovere | Mia madre voleva manipolarmi E si scatena contro Caos Calmo e la scena di sesso tra Nanni Moretti e Isabella Ferrari

Lucrezia Lante della Rovere torna a far parlare di sé, svelando retroscena e aneddoti piccanti su Nanni Moretti in un'intervista che promette fuoco e fiamme. Un momento di grande coraggio, in un'epoca in cui le donne finalmente reclamano la loro voce e il diritto di raccontare le loro esperienze senza filtri. Scopri cosa si cela dietro il sipario di un cinema che non smette mai di stupire!

Quello di “Belve” è lo sgabello più scomodo della tv ma anche il più adatto a togliersi qualche sassolino dalle scarpe o dalle decolleté. E Lucrezia Lante della Rovere, la cui intervista viene trasmessa martedì 3 giugno, se ne è tolta uno grande come un macigno."Mi ricordo il sedere di Nanni Moretti. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Lucrezia Lante della Rovere: "Mia madre voleva manipolarmi". E si scatena contro "Caos Calmo" e la scena di sesso tra Nanni Moretti e Isabella Ferrari

