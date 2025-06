Lucrezia Lante Della Rovere il ricordo della madre Marina Ripa Di Meana | Unica ma manipolatrice

Lucrezia Lante Della Rovere si racconta senza veli a Belve, riaccendendo i riflettori su un tema universale: il rapporto madre-figlia. La sua confessione su Marina Ripa Di Meana, una figura carismatica ma complessa, fa riflettere sull’amore e sulle dinamiche familiari. In un'epoca in cui le relazioni sono sempre più sotto scrutinio, Lecurezia ci ricorda che anche le legami più intensi possono essere intricati. Scopri di più su questa storia affascin

Schietta e aperta come al solito, Lucrezia Lante Della Rovere ospite di Belve nella puntata del 2 giugno ha parlato senza filtri di molte cose, compresa la madre, Marina Ripa Di Meana, scomparsa nel 2018, e la lunga storia d’amore con Luca Barbareschi. “Una mamma che ho amato molto ma con cui è stato complicato crescere” ha detto l’attrice a proposito della genitrice, figura unica nel panorama delle socialite italiane, da lei definita “unica e spregiudicata: da piccola mi dicevano che ‘faceva gli scandali'”. “Aveva una vita in technicolor, era una vera diva – ha aggiunto – Non la giudicavo. La cosa per cui ci scontravamo molto è che non ero come lei. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Lucrezia Lante Della Rovere, il ricordo della madre Marina Ripa Di Meana: “Unica, ma manipolatrice”

Leggi anche “Belve” tutti gli ospiti del 3 giugno: il ritorno di Bianca Balti, Guè e Lucrezia Lante Della Rovere - Il 3 giugno, la prima serata di Rai 2 si accende con "Belve", il programma che svela il lato più autentico dei suoi ospiti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lucrezia Lante della Rovere scatenata a Belve: «A casa eroina e pistole. La scena di sesso nel film di Nanni Moretti? Ridicola»

msn.com scrive: L’attrice si confessa a Francesca Fagnani. Racconta il rapporto con la madre, con Luca Barbareschi. E fa a pezzi la scena di sesso del film Caos Calmo: «Meno male che non l’ho fatto. Se mi devi prende ...

Lucrezia Lante della Rovere a Belve: “Con Barbareschi amore trasgressivo”

Come scrive dilei.it: Tra sedere di Moretti e “cricche del cinema”, Lucrezia Lante della Rovere a Belve non risparmia nessuno. E il suo look è perfetto per dire tutto ...

Lucrezia Lante della Rovere a Belve

gazzetta.it scrive: Lucrezia Lante della Rovere a Belve ha parlato della madre Marina Ripa di Meana: armi, droga e violenza. Poi la frecciatina al mondo del cinema e su ...