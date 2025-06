Lucrezia Lante Della Rovere il ricordo della madre Marina Ripa Di Meana | Unica ma manipolatrice

Manipolatrice, ma indimenticabile”. Con sincerità e introspezione, Lucrezia Lante Della Rovere rivela i tratti complessi del suo rapporto con Marina Ripa di Meana, una donna iconica e controversa. La sua testimonianza apre uno squarcio sulle dinamiche familiari e sulle sfide di crescere sotto l’ombra di una figura così affascinante e imprevedibile. E così, si scopre che anche le figure più uniche hanno le loro sfumature, rendendo il loro ricordo ancora più vivido e complesso.

Schietta e aperta come al solito, Lucrezia Lante Della Rovere ospite di Belve nella puntata del 2 giugno ha parlato senza filtri di molte cose, compresa la madre, Marina Ripa Di Meana, scomparsa nel 2018, e la lunga storia d'amore con Luca Barbareschi. "Una mamma che ho amato molto ma con cui è stato complicato crescere" ha detto l'attrice a proposito della genitrice, figura unica nel panorama delle socialite italiane, da lei definita "unica e spregiudicata: da piccola mi dicevano che 'faceva gli scandali'". "Aveva una vita in technicolor, era una vera diva – ha aggiunto – Non la giudicavo. La cosa per cui ci scontravamo molto è che non ero come lei.