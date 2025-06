Lucio Corsi è un cantautore da Instagram Alfa scrive canzoni semplici ma profonde Io a Sanremo? Non mi prendono È un circuito chiuso | così Alex Britti

Lucio Corsi, il cantautore che conquista Instagram, si unisce a una riflessione di Alex Britti: la musica è un cerchio chiuso, Sanremo sembra lontano. In un'epoca in cui l'autenticità è fondamentale, gli artisti emergenti cercano spazi per brillare. Il concerto "Feat.Pop" di Britti alle Terme di Caracalla non è solo un tributo al passato, ma anche un’occasione per parlare di nuove strade nel panorama musicale italiano. Preparati a emozionarti!

Alex Britti si è raccontato in occasione della presentazione del suo concerto evento “Feat.Pop”, in programma il 22 giugno alle Terme di Caracalla. Uno spettacolo pensato per celebrare i 27 anni di “It.Pop”, l’album che lo ha lanciato nel panorama musicale italiano. “Sono tutti bravi a festeggiare i numeri tondi, i 30 oi 50 anni. Questo è il mio non anniversario. Festeggiare il ventisettesimo anno mi fa ridere”, ha commentato con ironia. Dopo “Oggi sono io” con Marco Mengoni, arriva il secondo capitolo del progetto “Feat.Pop”: “Solo una volta”, brano storico certificato platino, rivisitato insieme a Clementino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Lucio Corsi è un cantautore da Instagram, Alfa scrive canzoni semplici, ma profonde. Io a Sanremo? Non mi prendono. È un circuito chiuso”: così Alex Britti

Leggi anche “Lo ha fatto davvero”. Lucio Corsi fa impazzire l’Eurovision: il gesto sul palco è già virale (VIDEO) - Lucio Corsi ha lasciato il segno all'Eurovision Song Contest 2025 con un'esibizione sorprendente e originale.

